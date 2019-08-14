Мозговой имплантат спасёт человечество от переедания

Или не спасёт. В любом случае, киберпанк уже здесь. Фото: pixabay.com

Или не спасёт. В любом случае, киберпанк уже здесь. Фото: pixabay.com

Учёные Стэнфордского университета в Пало-Альто разработали имплантат, который должен помешать человеку есть слишком много.

Изначально устройство предназначалось для лечения эпилепсии — однако при тестировании девайса на мышах было обнаружено, что подопытные снизили на 60% потребление жирной пищи.

Как пишет британское издание The Daily Mail, устройство контролирует зону мозга, которая помимо прочего также отвечает за тягу к еде и сексу. Снижение веса достигается за счёт того, что в момент, предшествующий приёму пищи, активность данной зоны блокируется и тяга к еде понижается. Во всяком случае, так это работает у мышей.

Тем не менее, на данный момент впереди тестирование имплантата на людях — для чего учёные ищут шесть добровольцев, ранее перенесших резекцию желудка, но всё равно не сумевших избавиться от лишнего веса.

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