Использование социальных сетей может приводить к депрессии

Исследования западных учёных говорят о том, что чрезмерное увлечение социальными сетями опасно для психики.

Исследование, опубликованное психологами Рурского университета в Бохуме, декларирует связь между использованием социальных сетей и развитием депрессивной симптоматики. Соответствующая информация приводится в немецком издании Die Welt.

По мнению учёных, постоянное наблюдение достижений других людей, которые с удовольствием делятся ими в социальных сетях, ведёт к снижению самооценки — причём это влияние куда сильнее, чем при реальном общении (ведь в реальности мы можем оценить реальный потенциал нашего собеседника). В первую очередь речь идёт о социальной сети Facebook.

Это, впрочем, далеко не самое неприятное — ещё больший вред наносит использование Instagram. Из опроса, проведённого в Великобритании в 2017-м году, следует, что созерцание чужих фотографий ведёт к негативному восприятию собственного тела и усилению депрессивной симптоматики.

Впрочем, пока учёные предупреждают об опасности, молодёжь выходит в социальные сети при помощи холодильника — о чём ранее писала GazetaSPb.