Россиянам не везёт на теннисном турнире

В Цинциннати (США, Огайо) продолжается теннисный турнир Western & Southern Open.

Пока что события развиваются не лучшим для россиян образом — так, в среду 14 августа 2019-го года во втором туре турнира Мария Шарапова уступила второй ракетке мира Эшли Барти (Австралия) со счётом 4:6, 1:6. Матч продолжался в течении 88 минут.

Экс-чемпионка мира Симона Халеп (Румыния), в свою очередь, одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой со счётом 3:6, 7:5, 6:4. Это заняло у неё 124 минуты.

Не посчастливилось и белорусам — Виктория Азаренко со счётом 2:6, 5:7 уступила хорватке Донне Векич.

GazetaSPb ранее сообщала, что,вдобавок ко всем неприятностям, купаться в Белом море становится всё менее безопасно.