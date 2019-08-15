Купание в Балтийском море может убить

А ещё там можно утонуть. Фото: pixabay.com

А ещё там можно утонуть. Фото: pixabay.com

Изменения климата повышают опасность купания в тёплой воде.

Соответствующую информацию приводит швейцарское издание Tages-Anzeiger. По приводимым им данным, глобальный изменения климата повышают число смертельных случаев, связанных с бактериями рода вибрионов. Так, недавно в немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания от заражения вибрионами скончалась пожилая женщина.

В числе факторов риска — наличие хронических заболеваний и ослабление иммунного ответа организма. Подцепить смертоносную бактерию можно, искупавшись в слегка соленой воде. При этом скорость размножения данных микроорганизмов стремительно возрастает, если вода нагрета более чем до 20 градусов по Цельсию.

Риски, связанные с купанием в Балтийском море считаются средними — однако они растут по мере роста средней температуры на континенте. В частности, по сравнению с 80-ми годами прошлого столетия, ежегодное количество заболеваний в странах, имеющих выход к акватории Балтийского моря, увеличилось в 2-3 раза.

Вибрионы — опасные граммоотрицательные бактерии-палочки. Помимо печально известной Vibrio cholerae к ним относятся также Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, способные вызывать тяжёлые воспаления и сепсис.

Ранее GazetaSPb передавала, что в США разработали мозговой имплантат, который поможет людям ограничивать себя в еде.