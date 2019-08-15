В Петербурге расскажут о новых технологиях при поиске заблудившихся людей в лесу

В Северной столице напомнят о правилах о безопасном во время пребывания в лесу и методах поиска заблудившихся людей. Теме будет посвящена пресс-конференция. Ее планируют провести в ТАСС.

Приглашенные специалисты расскажут о соблюдении мер безопасности во время отдыха в лесу, а так же, как искать потерявшихся людей и какие новые технологии можно применить в таких ситуациях. Кроме того будет озвучена статистика пропавших.

Участниками станут замначальника Главного управления МЧС России по Ленобласти Антон Клинг, замкомандира поисково-спасательного отряда «Экстремум» Елена Кузнецова, координатор поискового отряда «Лиза Алерт» в Петербурге Виктор Витюк.

Пресс-конференция состоится сегодня, 15 августа, в 13:30.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в юный житель Ленобласти пошел гулять в лес и заблудился. Инцидент произошел в апреле этого года.