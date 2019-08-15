В России могут ужесточить правила проведения техосмотра

В России могут ужесточить правила проведения техосмотра
Осуществлять проверку будут автодилеры, операторы техосмотра и перевозчиков. Фото: pixabay.com

Правила прохождения техосмотра на территории Российской Федерации хотят ужесточить. Нововведением станет обязательная проверка на наличие системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Автодилеры, операторы техосмотра и перевозчиков будут проверять как наличие, так и работоспособность системы, которая является обязательной с 2017 года. Как сообщает НТИ «Автонет», подготовка распоряжения правительства относительно данного нововведения уже началась.

Как заявляют эксперты, решение призвано увеличить надежность работы системы экстренного реагирования.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что техосмотр автомобиля в России теперь будет записываться на видео. Госдума одобрила фото и видео фиксацию процесса.

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В России могут ужесточить правила проведения техосмотра
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