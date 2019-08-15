Петербургская молодежь соберется на форуме «Выше крыши»

В молодежном форуме «Выше крыши» в Петербурге примут участие заместитель спортивного директора ФК «Зенит» Вячеслав Малафеев, художник Покрас Лампас, журналист Леонид Клейн и видеоблогер Николай Соболев.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Выше крыши» пройдет в СК «Юбилейный» в Северной столице с 21 по 24 августа. Ожидается, что мероприятие посетят более двух тысяч молодых петербуржцев в возрасте до 30 лет, среди которых: предприниматели, представители творческого сообщества, управленцы и активисты. Более 30 экспертов по саморазвитию и личностному росту, успешные предприниматели и блогеры будут работать с жителями Петербурга.

Участники форума смогут представить своей проект по развитию города, предпринимательству, развитию петербургской молодежи и получить грант до 3 млн рублей на его реализацию. Организатором форума является Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга при поддержке президентской некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге открылся форум волонтеров «Добро на Северо-Западе».