В приморском районе задержали подозреваемого в ударе ножом

В приморском районе задержали подозреваемого в ударе ножом
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники правопорядка задержали подозреваемого, устроившего поножовщину.

Сообщение о случившемся поступило в полицию днем ранее,14 августа. 45-летний водитель коммерческой организации получил удар ножом от неизвестного гражданина на Комендантском проспекте у дома No31. В результате чего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, мотивом такого действия послужила ссора.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти области, в ходе розыска полиция задержала 57-летнего мужчину. В настоящее время сотрудники проводят проверку по факту случившегося.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и меры наказания в отношении подозреваемого.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании гражданина, который ограбил пожилого хозяина дома. Злоумышленник в открытую украл денежные средства.

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