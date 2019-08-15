Полиция задержала ограбившего 88-летнего хозяина дома в Отрадном

В городе Отрадное Ленобласти сотрудники правопорядка поймали гражданина, ограбившего пожилого хозяина частного дома на Международной улице.

Сообщение о случившемся поступило в полицию 2 июня настоящего года. Мужчина, предложив свои услуги, зашел в дом и в открытую украл у 88-летнего хозяина из шкафчика 70 тыс. рублей.

Как сообщает ГУ МВД России по городу и области, сотрудники уголовного розыска совместно с полицией задержали 33-летнего гражданина жителя Новгородской области. Безработный мужчина неоднократно уже был судим, а также состоит под административным надзором.

В результате инцидента возбуждено уголовное дело, гражданин задержан.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании злоумышленника, который напал и ограбил своего подвозившего его знакомого. 28-летнего мужчину нашли по «горячим» следам.