В Гатчинском районе мужчина напал на знакомого, который его подвозил

В Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники полиции задержали гражданина, который напал и обокрал своего знакомого.

Сообщение о случившемся поступило полицию днем ранее, 14 августа. 34-летний гражданин занимается частным извозом. Около 4:30 он подвозил в деревне Лампово своего знакомого на LADA Priora. Пассажир начал угрожать ножом водителю и отобрал у него 2 тыс. рублей, после чего вышел из машины и скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщает ГУ МВД России по городу и области, сотрудники полиции задержали 28-летнего злоумышленника по «горячим» следам.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». В настоящее время мужчина все еще задержан.

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