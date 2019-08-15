На Глеба Успенского угнали KIA Sorento, принадлежавший врачу

В Московском районе Санкт-Петербурга неизвестный угнал автомобиль, который принадлежал врачу.

Пропажу 51-летний врач одной из клиник города обнаружила вчера, 14 августа, около 6:30. В этот же момент женщина сообщила обо всем в полицию.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, белую иномарку KIA Sorento похитили от дома No3 по улице Глеба Успенского.

Автомобиль 2018 года выпуска, его стоимость 3 млн рублей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов приняли меры по розыску злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали о краже банкомата из медучреждения. Неизвестные вынесли его и скрыли в Тихвинском районе Ленинградской области. Обо всем в полицию сообщил охранник.