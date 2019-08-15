Россияне назвали размер справедливой заработной платы

В Петербурге и Владивостоке среднее значение оценки равнялось 77 тысяч рублей. Фото: pixabay

В Петербурге и Владивостоке среднее значение оценки равнялось 77 тысяч рублей. Фото: pixabay

Жители крупных российских городов считают, что для достойной жизни им нужна зарплата в среднем 66 тысяч рублей.

Согласно данным Росстата, размеры желаемых зарплаты в разных городах России различаются, но везде, кроме Москвы, превосходят размеры реальной зарплаты. Самый сильный разрыв между желаемой и действительной зарплатой был зафиксирован в Махачкале, там жители зарабатывают 32 тысячи рублей, при этом хотят зарплату в 63 тысячи рублей; в Ульяновске — 34 тысячи рублей против 65 тысяч рублей, в Грозном — 34 тысячи рублей против 64 тысяч рублей и Севастополе — 32 тысячи рублей против 62 тысяч рублей.

Самую высокую справедливую зарплату назвали в Москве, где она составили почти 100 тысяч рублей. В Петербурге и Владивостоке среднее значение оценки равнялось 77 тысяч рублей, а в Хабаровске — 75 тысяч рублей.

Наименьший размер желаемого дохода назвали жители Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани — в среднем он составил 55 тысяч рублей.

Опрос проводился в 37 российских городах с населением более полумиллиона человек, а также в Грозном и Севастополе. В каждом городе опрос проходили не менее 350 респондентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Скотт Келли рассказал о зарплатах в NASA.