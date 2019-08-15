Приморский район получит две школы и шесть детских садов к 1 сентября

Глава района Николай Цед побывал на стройках социальных объектов.

Приморский район Петербурга получит шесть новых детских садов и две школы к 1 сентября.

Сейчас почти готовы два ДОУ №28 и №22 на Парашютной — оба новых детских сада примут по 140 детей. Завершают строительство школы №632 на Суздальском шоссе и школы №777 на Лыжном. Еще четыре детских сада уже готовы. Из шести один сделан за счет бюджета Петербурга, один подарят городу, а четыре выкупят у инвесторов.

Глава района Николай Цед побывал на стройках социальных объектов в ЖК “Граффити”. Сейчас сотрудники расставляют мебель, проверяют оборудование, заканчивают заполнение документов. Школа №632 в ЖК “Новоорловский” примет 825 детей.

Приморский район является крупнейшим в Санкт-Петербурге, его население оценивают в 586,5 тысяч человек.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Петербурге скоро откроется литературная школа.