Скоро откроется литературная школа в Петербурге

Все желающие смогут погрузиться в литературу вместе с мастерами.
Новая открытая литературная школа, по словам ее куратора Андрея Аствацатурова, соединит в своих стенах писателей из различных уголков страны. Как сообщает Интерфакс, в планах проведение двенадцати встреч с крупнейшими авторами современной России.
Одним из мастеров школы будет председатель Союза писателей Петербурга Валерий Попов.
Принять участие в проекте может любой желающий: как молодой автор, так и тот, кому просто интересно погрузиться в мир художественный литературы.
Встречи будут проходить в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме с 15 по 28 августа.
Ранее GazetaSPB сообщила о переходе дачи Анны Ахматовой в собственность Санкт-Петербурга.