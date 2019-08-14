Скоро откроется литературная школа в Петербурге

Участие в открытой литературной школе доступно всем желающим. Фото: Pixabay

Участие в открытой литературной школе доступно всем желающим. Фото: Pixabay

Все желающие смогут погрузиться в литературу вместе с мастерами.

Новая открытая литературная школа, по словам ее куратора Андрея Аствацатурова, соединит в своих стенах писателей из различных уголков страны. Как сообщает Интерфакс, в планах проведение двенадцати встреч с крупнейшими авторами современной России.

Одним из мастеров школы будет председатель Союза писателей Петербурга Валерий Попов.

Принять участие в проекте может любой желающий: как молодой автор, так и тот, кому просто интересно погрузиться в мир художественный литературы.

Встречи будут проходить в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме с 15 по 28 августа.

Ранее GazetaSPB сообщила о переходе дачи Анны Ахматовой в собственность Санкт-Петербурга.