Скоро откроется литературная школа в Петербурге

Скоро откроется литературная школа в Петербурге
Участие в открытой литературной школе доступно всем желающим. Фото: Pixabay

Все желающие смогут погрузиться в литературу вместе с мастерами.

Новая открытая литературная школа, по словам ее куратора Андрея Аствацатурова, соединит в своих стенах писателей из различных уголков страны. Как сообщает Интерфакс, в планах проведение двенадцати встреч с крупнейшими авторами современной России.

Одним из мастеров школы будет председатель Союза писателей Петербурга Валерий Попов.

Принять участие в проекте может любой желающий: как молодой автор, так и тот, кому просто интересно погрузиться в мир художественный литературы.

Встречи будут проходить в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме с 15 по 28 августа.

Ранее GazetaSPB сообщила о переходе дачи Анны Ахматовой в собственность Санкт-Петербурга.

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