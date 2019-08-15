У экс-руководства банкрота “Мостостроя №6” ведут обыски

Сама компания уже 3 года является банкротом. Фото: pixabay.com

Сама компания уже 3 года является банкротом. Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы занимаются делом о крупном мошенничестве.

Оперативники ведут обыски в квартирах бывшего руководства компании “Мостострой №6”. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга приехали по 27 адресам.

Обыски ведут по делу о крупном мошенничестве с кредитами, сообщает “Фонтанка” 15 августа. Официально в службах Санкт-Петербурга эту информацию пока не подтвердили.

Сама компания уже 3 года является банкротом: она являлась одним из крупнейших подрядчиков Петербурга, но в 2015 году ее положение резко ухудшилось.

ОАО “Мостострой №6”, по данным в сети, имел численность персонала в 85 человек и находится в ликвидации с 11 апреля 2016 года. Компания якобы возвела около 90% мостовых сооружений на железных автомобильных дорогах Ленобласти, Карелии, Псковской, Архангельской и двух областей.

Ранее GazetaSPb сообщила, что ФСБ обыскало несколько бизнес-центров Петербурга.