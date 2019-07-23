ФСБ обыскивает несколько бизнес-центров Петербурга

ФСБ обыскивает несколько бизнес-центров Петербурга
Сегодня этот бизнес-центр обыскивали силовики. Фото: google maps

Сегодня во второй половине дня в Петербурге прошли обыски по двум десяткам адресов, в частности, в четырех офисах и 15 квартирах.

В частности, сотрудники ФСБ, управления экономической безопасности ГУ МВД и бойцы СОБР посетили бизнес-центр «Кантемировский» на Инструментальной ул., дом 3, сообщает «Фонтанка».

Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК РФ). Издание подчеркивает, что в мероприятиях задействованы налоговый блок управления экономической безопасности ГУ МВД и банковский отдел службы экономической безопасности УФСБ. Такой же состав проводил следственные действия, когда задерживали экс-главу Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова, который вместе с дочерью обвиняется в мошенничестве на 5,6 млрд рублей. По данным следствия, Слабиков с дочерью Еленой присваивали деньги компенсационных фондов саморегулируемых организаций и выводили их через подставные компании.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что обыски проходят в офисах автодилера «Рольф»

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