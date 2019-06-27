В офисах автодилера «Рольф» проходят обыски

В четверг, 27 июня, утром сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного Комитета прибыли в офисы автодилера «Рольф».

Речь идет об офисах, которые расположены в Москве на Алтуфьевском шоссе, на профсоюзной улице Варшавском шоссе. Также о тех, что находятся в Санкт-Петербурге, а именно — на улице Планерной, Октябрьской набережной, два расположены на Полюстровском проспекте и на улице Савушкина.

На данный момент неизвестна точная причина действий следователей и силовиков. Однако сообщается, что сотрудники ФСБ и СК прибыли в офисы около 10 часов утра, сотрудников не выпускают. Следователи изучают документацию, передает «Коммерсантъ».

Компания «Рольф» является одним из крупнейших представителей авторынка. Там производясь продажи марок автомобилей BMW, Porsche, Renault, Lexus, Mitsubishi.

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