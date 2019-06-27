Сетевой магазин на Брянцева трое голодных воришек пытались оставить без продуктов

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com

Для своего плана по захвату продуктов они прихватили пистолет.

Накануне в полицию обратился заместитель генерального директора сетевого магазина в Калининском районе Петербурга. Мужчина сообщил, что трое неизвестных, находясь в магазине на улице Брянцева, под угрозой предмета, похожего на пистолет, пытались вынести продукты питания. Об этом сегодня сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое граждан, 44 и 45 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что с Октябрьской набережной угнали Subaru за 2,5 млн рублей.

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