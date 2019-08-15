Дочь Брюса Ли разозлилась на Тарантино

Актер Майк Мо, по ее мнению, хорошо сыграл мастера боевых искусств.

Шеннон Ли разозлило то, как Квентин Тарантино изобразил ее отца Брюса Ли в своем новом фильме. Актриса считает, что Тарантино не имел права называть мастера кунг-фу “высокомерным”.

Ли заявила Variety, что Тарантино не мог знать актера и не имеет понятие о том, каким он был в реальной жизни. По ее словам, было бы здорово, если бы автор извинился или вовсе не говорил бы таких слов.

Роль Брюса Ли в новом фильме Тарантино “Однажды в Голливуде” досталось Майку Мо — по мнению Шеннон Ли, он хорошо справился с ролью, просто Тарантино обидно ее написал.

Актрисе Шеннон Ли в этом году исполнилось 50 лет. Брюс Ли умер в 1973 году, когда его дочери исполнилось 14. Квентин Тарантино известен как фанат фильмов о кунг-фу.

Ранее GazetaSPb сообщила, что фильм Тарантино набрал рекордные 125 млн в странах СНГ.