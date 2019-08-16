От повторных браков выигрывает только один пол

Считалось, что мужчине прощу оставить потомство, так как он может быстрее распространять свои гены. Фото: pixabay.com

Считалось, что мужчине прощу оставить потомство, так как он может быстрее распространять свои гены. Фото: pixabay.com

Американские ученые проверили работу принципов Бейтмена в Южной Африке.

Американские ученые попытались выяснить, как повторный брак влияет на мужчин и женщин, изучая народ пимбве в Танзании. Выяснилось, что дети женщин с длинной историей браков выживают лучше.

Исследователи из из Калифорнийского университета на протяжении 20 лет изучали жителей Восточной Африки, группу примерно в 2000 человек, сообщает Phys.org. Они хотели проверить принципы Бейтмена: английский генетик заявил в 1948 году, что мужчине проще оставить потомство. Ученый объяснил, что мужчина может распространить свое семя быстрее женщины, который нужно потратить 9 месяцев на рождение ребенка.

Оказалось, что принцип не подтверждается результатами исследования пимбве. В среднем те женщины, которые выходили замуж, в итоге имели больше выживших детей, чем мужчины, которые вступали в брак несколько раз. Брак среди пимбве является довольно свободным — каждый партнер волен уйти в любое время, если ему захочется.

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