Открытую тренировку по воркауту проведут на Дачном проспекте

Открытая тренировка по уличной гимнастике пройдет сегодня, 16 августа, на Дачном проспекте. Встреча всех желающих состоится в 16 часов на стадионе у дома 9/2.

В рамках проекта «ПрокачайРайон», на мероприятии пройдет мастер-класс по воркауту. Тренировку проведут для всех уровней подготовки, может прийти любой желающий, кто стремится вести спортивный образ жизни.

Проект «ПрокачайРайон» – это энергичные тренировки и яркие интересные мероприятия на площадках Кировского района. Тренировки проводятся совершенно бесплатно и всегда на свежем воздухе.

В 2018 году данный проект получил премию «Лучший молодежный проект» от Правительства Северной столицы.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что ученые назвали время суток, в которое тренировка пройдет эффективнее всего.