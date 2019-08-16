На витебском проспекте рано утром вспыхнул Ford

О пожаре в службу МЧС доложили в 5:41. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

О пожаре в службу МЧС доложили в 5:41. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Московском районе Санкт-Петербурга загорелась иномарка. У автомобиля Ford полностью выгорел отсек двигателя.

Все случилось сегодня, 16 августа, рано утром на Витебском проспекте. О пожаре службе МЧС доложили в 5:41.

Как сообщает Главное управление МЧС РФ по Санкт-Петербургу, огонь был ликвидирован уже к 5:53. Информация о пострадавших в службу не поступала. В тушении огня были задействованы пять сотрудников МЧС и одна единица техники.

Главное управление МЧС России по городу напоминает жителям о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в подсобке ресторана. Возгорание случилось на Итальянской улице. Ликвидация огня происходила на протяжении часа.