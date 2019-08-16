Частный дом под Гатчиной горел полтора часа

В Гатчинском районе Ленинградской области загорелся частный дом. На ликвидацию огня пожарным потребовалось около полутора часа.

Все произошло в ночь на пятницу, 16 августа. На помощь пожарным пришли дружинники. Для устранения возгорания были применены три единицы техники и десять человек.

Как сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области, площадь возгорания составила 30 кв. метров.

О случившемся также сообщили в группе «ДТП и ЧП СПб» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы опубликовали фото с места события, а также высказались, что пожарные к ним не торопились.

Информация о возможных пострадавших уточняется. Причина пожара неизвестна.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что сегодня утром, 16 августа, горела иномарка. Автомобиль Ford горел на Витебском проспекте. Пожарные устранили огонь менее, чем за 10 минут. Причина воспламенения иномарки неизвестна.