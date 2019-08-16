Частный дом под Гатчиной горел полтора часа

Частный дом под Гатчиной горел полтора часа
Фото: vk.com/spb_today

В Гатчинском районе Ленинградской области загорелся частный дом. На ликвидацию огня пожарным потребовалось около полутора часа.

Все произошло в ночь на пятницу, 16 августа. На помощь пожарным пришли дружинники. Для устранения возгорания были применены три единицы техники и десять человек.

Как сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области, площадь возгорания составила 30 кв. метров.

О случившемся также сообщили в группе «ДТП и ЧП СПб» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы опубликовали фото с места события, а также высказались, что пожарные к ним не торопились.

Информация о возможных пострадавших уточняется. Причина пожара неизвестна.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что сегодня утром, 16 августа, горела иномарка. Автомобиль Ford горел на Витебском проспекте. Пожарные устранили огонь менее, чем за 10 минут. Причина воспламенения иномарки неизвестна.

ГУ МЧС России по Ленобласти ликвидация пожар
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