Петербурженка устроившая наркопритон ответит перед судом

Петербурженка устроившая наркопритон ответит перед судом
Обвиняемую могут посадить на срок до восьми лет. Фото: /pixabay.com

Дело о незаконном обороте наркотиков и содержании наркопритона будет рассмотрено судом. В содеянном обвиняется ранее судимая петербурженка.

Обвиняемая предоставляла свою квартиру на Софийской улице для употребления наркотических средств и психотропных веществ. В квартире также имелись предметы для употребления тех или иных веществ.

Как сообщает прокуратура Фрунзенского района, у обвиняемой дома были найдены наркотическое средство массой 0,1 гр, которое предполагалось на продажу.

Прокуратура уже направила уголовное дело в суд. За содеянное обвиняемую могут посадить на срок до восьми лет.

Ранее в GazetaSPb сообщали о нападении на магазин «24 часа». Группа злоумышленников ворвалась в магазин в ночь на 16 августа. Один из них был задержан полицией.

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