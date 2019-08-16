Петербурженка устроившая наркопритон ответит перед судом

Дело о незаконном обороте наркотиков и содержании наркопритона будет рассмотрено судом. В содеянном обвиняется ранее судимая петербурженка.
Обвиняемая предоставляла свою квартиру на Софийской улице для употребления наркотических средств и психотропных веществ. В квартире также имелись предметы для употребления тех или иных веществ.
Как сообщает прокуратура Фрунзенского района, у обвиняемой дома были найдены наркотическое средство массой 0,1 гр, которое предполагалось на продажу.
Прокуратура уже направила уголовное дело в суд. За содеянное обвиняемую могут посадить на срок до восьми лет.
Ранее в GazetaSPb сообщали о нападении на магазин «24 часа». Группа злоумышленников ворвалась в магазин в ночь на 16 августа. Один из них был задержан полицией.