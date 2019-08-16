На севере Петербурга совершено разбойное нападение на круглосуточный магазин

Группа неизвестных в масках ворвалась в продуктовый магазин и угрожая продавцу ножом и пистолетом, потребовали у него денежные средства. Фото: pixabay

Группа неизвестных в масках ворвалась в продуктовый магазин и угрожая продавцу ножом и пистолетом, потребовали у него денежные средства. Фото: pixabay

В ночь на 16 августа группа злоумышленников ворвались в продуктовый магазин, где, угрожая продавцу, похитили денежные средства и алкоголь в ящиках. Полиция задержала одного из злоумышленников.

По данным регионального главка МВД России, около трех часов ночи 16 августа полиция Выборгского района Петербурга получила сообщение о нападении на круглосуточный магазин в доме 94 по проспекту Энгельса.

Стражи порядка оперативно прибыли на место и установили, что группа неизвестных в масках ворвалась в продуктовый магазин и угрожая продавцу ножом и пистолетом, потребовали у него денежные средства.

Установлено, что злоумышленники похитили несколько тысяч рублей из кассы, алкоголь в ящиках и смартфон, после чего скрыли с места происшествия.

Сотрудники полиции по «горячим» следам задержали одного из подозреваемых — 25-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полиция приняла меры по розыску и задержанию остальных участников нападения на магазин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция за 40 минут задержала участника разбойного нападения в Гатчинском районе.