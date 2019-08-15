Полиция за 40 минут задержала участника разбойного нападения в Гатчинском районе

Сотрудники полиции меньше чем за час по «горячим» следам задержали одного из участников ночного разбойного нападения на мужчину.
По данным регионального главка МВД России, в среду, 14 августа, около деревни Малые Колпаны двое неизвестных напали на 22-летнего жителя одного из садоводств. Злоумышленники, угрожая ножом, отобрали у него мобильный телефон и скрылись с места происшествия. Молодой человек обратился в полицию.
После поступившего сообщения, прибывший на место наряд сотрудников полиции буквально через 40 минут задержал одного из подозреваемых в разбое. Им оказался 40-летний безработный местный житель, ранее он был неоднократно судим. Правоохранители изъяли похищенное.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УК РФ.
Соучастник преступления разыскивается.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция задержала троих уроженцев Закавказья, подозреваемых в дерзком разбойном нападении.