Полиция задержала троих уроженцев Закавказья, подозреваемых в дерзком разбойном нападении

Задержанных подозревают в серии аналогичных преступлений.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 17 июля возле одного из домов в Татарском переулке Петродворцового района неизвестные посадили 23-летнего мужчину в автомобиль его супруги, где, угрожая оружием, похитили из бардачка 270 тысяч рублей. После злоумышленники заставили потерпевшего перевести около 6 тысяч рублей с банковской карты на их счет. Затем его вывезли в район развязки Шафировского проспекта, высадили, потребовали перевести еще 100 тысяч рублей и скрылись на данной иномарке. Позднее автомобиль нашли брошенной неподалеку. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой.

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых. Все они являются уроженцами Закавказья, безработные, в возрасте от 26 до 33 лет.

По местам жительства задержанных изъяты газовый и травматический пистолеты, карабин и патроны к нему, оптический прицел, оборудование для вскрытия автомобилей и маски с прорезями для глаз.

По версии полиции, задержанные могут быть причастны к серии тяжких преступлений на территории региона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что кавказцы покалечили жителей Ленобласти.