Кавказцы покалечили жителей Ленобласти

Драка между местными жителями и кавказцами произошла возле кафе в городе Кировске.

Как стало известно, 22 июня около 4 часов утра в городе Кировске Ленинградской области у кафе «Скала» произошла межнациональная драка. В результате происшествия двоих местных жителей доставили в медучреждение. 27-летнему пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а 25-летнему перелом носа и такую же травму головы.

Правоохранительными органами Кировского района Ленинградской области были задержаны трое приезжих из Азербайджана по подозрению в причинении вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ.

Напомним, ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у кафе “Шаверма” на Большевиков произошла драка. Молодой человек с разбитым лицом и его девушка пытались попасть в заведение. Конфликт у кафе быстрого питания на проспекте Большевиков перерос в уличную драку.