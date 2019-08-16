Коммунальщики срубили многолетнюю виноградную лозу в центре Петербурга

Жильцы рассказали, что виноградная лоза была достопримечательностью для туристов и гордостью для жителей дома. Фото: "Фонтанка.ру"

Жильцы рассказали, что виноградная лоза была достопримечательностью для туристов и гордостью для жителей дома. Фото: "Фонтанка.ру"

Жертвой коммунальных служб Северной столицы стала многолетняя виноградная лоза, растущая в Адмиралтейском районе города.

Об уничтожении «живой стены» сообщили жители дома 13 по переулку Пирогова. Утром 16 августа несколько рабочих в касках пришли и топорами срубили местную достопримечательность. По словам жильцов дома, которые приводит «Фонтанка.ру», растение ползет по стене трехэтажного дома не менее 20 лет.

Жильцы рассказали, что виноградная лоза была достопримечательностью для туристов и гордостью для жителей дома. Они также напомнили, что в этих дворах снимали сериал «Улицы разбитых фонарей». Наблюдающие доложили, что к обеду растение уже вырубили под корень.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в марте согласованный с администрацией 40-летний плющ на Измайловском уничтожили коммунальщики. Сотрудники обосновали это поручением усилить контроль за санитарным состоянием домовладений. Жильцы 18 дома на Измайловском проспекте в какой-то момент не обнаружили плющ, который рос во дворе порядка 40 лет.