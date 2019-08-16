Женщинам разрешили несколько сотен «мужских» профессий в России

Женщинам разрешили несколько сотен &#171;мужских&#187; профессий в России
. Ранее россиянки не могли работать по 456 профессиям, теперь их стало 100. Фото: pixabay

Министерство труда в несколько раз сократило перечень профессий, которые запрещены для женщин. Ранее россиянки не могли работать по 456 профессиям, теперь их стало 100.

Отныне женщины могут работать водителем большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной техники за исключением профессии машиниста строительной техники. Ограничения также сняли на работу членами палубной команды, кроме работ в машинном отделении, а также машинистами поездов. Теперь россиянки могут заниматься промышленным альпинизмом на высоте свыше 10 метров.

В сообщении Минтруда отмечается, что работодатель вправе применять труд женщина без ограничений, но только при создании безопасных условий труда.

Приказ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Минтруда рассмотрят идею о четырёхдневной рабочей неделе. Предложение об увеличении числа выходных направила в Министерство труда Федерация независимых профсоюзов России.

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