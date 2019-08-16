Рособрнадзор проанализировал школьные оценки

Названо число школ, в которых учеников оценивают необъективно. Фото: Pixabay

Названо число школ, в которых учеников оценивают необъективно. Фото: Pixabay

Необъективность зафиксирована в 2,5 тысячах российских школ.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и наук провела ежегодный анализ объективности школьных оценок. Так, 2,5 тысячи школ оказались необъективны в своих оценках учащимся.

Анализ опирался на результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР). Критерии по которым проводились статистические исследования: завышение оценок, резкая разница в результатах между классами одно параллели и другие.

В этом году количество «необъективных школ» сократилось на 200, как сообщает Рособрнадзор.

Все результаты исследования можно увидеть на официальном сайте ведомства, а перечень школ с необъективными результатами ВПР на сайте Федерального института оценки качества образования (ФИОКО).

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