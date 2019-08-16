Вышло видео с первым космопортом для космических туристов

В 2020 году пройдут первые коммерческие космические полеты.

Virgin Galactic, компания, организующая космический туризм, показала на видео космолет, с которого уже в 2020 году будут совершены первые полеты.

Расположилось сооружение в штате Нью-Мехико, в городе Лас-Крусес. Это здание высотой в три этажа, в нем расположился зал ожидания и центр по управлению полетами.

Тестовые полеты состоялись ранее в Калифорнии, их также проводила компания Virgin Galactic.

Как сообщает организация, получено уже около 600 заявок на совершение коммерческого полета в космос.Позволить себе такое удовольствие смогут лишь очень состоятельные клиенты, ведь цена вопроса составляет 200 тысяч долларов.

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