Малыш-дюгонь умерла в Таиланде, в желудке нашли пластик

Малыш-дюгонь умерла в Таиланде, в желудке нашли пластик
Врачи не смогли спасти млекопитающее. Фото: Sirachai Arunrugstichai via AP, File

Люди заботились о Мариум последние 3 месяца, после того нашли ее на пляже.

Маленькая дюгонь Мариум погибла. Последние 3 месяца люди выкармливали ее, но млекопитающее стало жертвой других животных в Таиланде. В ее теле нашли множество пластика.

Дюгоня Мариум нашли на пляже в Таиланде и позже выкормили травой и молоком — волонтеры оправлялись к ней на лодках 15 раз в день, сообщает AP News 17 августа. На прошлой неделе на нее напал другой взрослый дюгонь, предполагается, что она отошла слишком далеко от своей привычной зоны обитания. Млекопитающее доставили в клинику, но ветеринары не смогли ему помочь

В пищеварительной системе Мариум нашли пластик — медики предположили, что она посчитала пластиковые пакеты съедобными. Это могло сыграть свою роль в смерти животного, а именно вызвать гастрит и заражение крови.

Ранее GazetaSPb рассказала, как Мариум выкармливали молоком и травой.

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Малыш-дюгонь умерла в Таиланде, в желудке нашли пластик
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