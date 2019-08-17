Голубая краска спасет Катар от палящего солнца

Голубая краска спасет Катар от палящего солнца
Сейчас в Дохе солнечно и 37 градусов тепла. Фото: pixabay.com

Темный цвет асфальта делает дороги на 20 градусов горячее воздуха.

Дорожные рабочие Катара красят улицы города Доха в голубой цвет. Власти средневосточного государства хотят посмотреть, поможет ли краска в борьбе с жарой.

Инновация разработана в сотрудничестве с японскими учеными, сообщает газета “Ар-райя”. Инженеры объяснили, что черный цвет асфальта притягивает тепло и еще сильнее разогревает воздух — дороги оказываются на 20 горячее, чем температура воздуха. Эксперимент начали у рынка Сук аль-Вакиф — на этом участке улицы Абдаллы бен Джасема почти нет зеленых насаждений и температура поднимается до 50 градусов. В течение 1,5 лет эксперты собираются наблюдать за изменениями на выкрашенных участках.

Сейчас в Дохе солнечно и 37 (!) градусов тепла. Стоит учесть, что прошедший июль стал самым жарким в истории земли, незначительно превысив показатели 2016 года, о чем GazetaSPb ранее сообщила.

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