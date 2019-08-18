Беглов подвел итоги недели во «Вконтакте»

Александр Беглов. Фото: Администрация Губернатора
Беглов подвел итоги недели. Фото: Администрация Губернатора

Врио губернатора не нарушает традицию и в очередной раз отчитался о проделанной работе. Он перечислил важнейшие события прошедшей недели.

Итогами врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился в социальной сети. Он написал, успел проверить тепломагистрали «Пороховская» – проблемный участок, на который довольно часто жаловались петербуржцы. Глава города пообещал, что теперь у местных жителей будет меньше поводов ругаться из-за теплоснабжения.

Беглов также ездил в Красногвардейский район, где проверил ход капитального ремонта – он остался недоволен фасадом. Врио губернатора хочет, что ввели гарантийный срок, на случай каких-то проблем.

Он напомнил, что на этой неделе открыли школу №255 после капитального района. Теперь дети будут учиться в обновленном здании. В Пушкинском районе тем временем продолжают ремонтировать детский сад.

Глава Северной столицы отметил, что сейчас власти вовсю готовятся к приближающейся зиме.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Беглов хочет, чтобы музей Достоевского расширили.

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Беглов подвел итоги недели во «Вконтакте»