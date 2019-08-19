Кашель британца оказался симптомом смертельной болезни

Слесарь сходил на обследование и узнал, что ему осталось жить не более 3 недель.

Житель Великобритании на протяжении 2 месяцев страдал от постоянного кашля. Когда он наконец обратился к врачу, то узнал, что смертельно болен.

Британец занимался слесарным делом, сообщает Daily Mirror, его близкие посчитали, что он подхватил воспаление легких. В больнице 56-летний мужчина узнал об опухоли в его кишечнике. Рак перешел на легкие и оставил, по прогнозам врачей, ему лишь 3 недели на приведение дел в порядок.

Тревор Уокер умер спустя 16 дней после похода в больницу. Его супруга рассказала, что мужчина бросил курить еще в молодости, не пил и не показывал признаков смертельного заболевания. Ранее GazetaSPb сообщила основные симптомы раковых заболеваний — кашля в этом списке нет, но есть незаживающие раны и изменения в родинках.