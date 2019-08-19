Лицам русалок на доме Николаевых добавили кровавые слезы

Некоторые надеются, что каменных девушек оставят именно в этом виде. Фото: скриншот VK

Некоторые надеются, что каменных девушек оставят именно в этом виде. Фото: скриншот VK

Жители Санкт-Петербурга подозревают владельцев кафе на Садовой в несогласованном редизайне.

Жители Санкт-Петербурга заметили, что неизвестные раскрасили лица русалок на стене дома Николаевых. Горельефам добавили кровавые слезы, а зрачки раскрасили в черный цвет.

Каменные бюсты на Садовой получили золотой и серебряный окрас. Автор сообщения в соцсети, где появились фотографии, считает, что за странным дизайном стоят владельцы кафе, расположенного в том же здании между лиц девушек. Возможно, это новая работа уличных художников Санкт-Петербурга.

Дизайн понравился не всем, некоторые посчитали “раскрас” вандализмом. Другие надеются, что каменных девушек оставят именно в этом виде. Вероятно, происшествие привлечет внимание КГИОП. Сам дом Николаева появился в середине XIX века, но горельефы добавили только в начале XX-го.

Ранее GazetaSPb сообщила, что вандалы портят фотографии ветеранов в парке Приморска.