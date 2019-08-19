Мигрант с ножом отобрал у подростка iPhone на Советской

Молодой петербуржец оценил похищенный смартфон в 15 тысяч рублей.

Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию в воскресенье по факту похищения у него продукции Apple. Неизвестный забрал у 18-летнего подростка iPhone.

Молодой человек рассказал, что столкнулся с неизвестным на 7-ой Советской улице 12 августа — спустя неделю подросток решил обратиться в полицию, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 19 августа. Мигрант угрожал ему ножом и забрал у него седьмой iPhone за 15 тысяч рублей.

Полицейские Санкт-Петербурга в тот же день задержали гражданина одной из стран Средней Азии — молодому человек самому исполнилось только 22 года. У него уже забрали похищенный смартфон, а по факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в центре Санкт-Петербурга закрыли притон.