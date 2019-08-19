Проститутки на Кирочной пытались убежать через окно при виде полиции

Шесть из семи задержанных девушек находятся в России незаконно.

Жители Центрального района Петербурга сообщили в полицию о появлении в доме на Кирочной улице притона. Полицейские Петербурга решили проверить заявление и приехали на место — информация подтвердилась.

В одной из квартир несколько девушек, приехавших в Петербург из стран Средней Азии, оказывали клиентам услуги сексуального характера, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и ЛО 19 августа. Одна из работниц при виде полиции выпрыгнула в окно с высоты второго этажа. Ее пришлось увезти в больницу. Еще семь женщин отвезли в отдел полиции, где сотрудники МВД составили протоколы.

Оказалось, что шесть из семи девушек пребывали на территории России незаконно. Их судьбу решат позже; сейчас полиция Петербурга готовит материалы для возбуждения дела об организации притона.

Ранее GazetaSPb сообщила, что правоохранительные органы Петербурга прикрыли притон на Выборгском шоссе.