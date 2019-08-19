Tesla Roadster совершила свой первый оборот вокруг Солнца

Согласно данным компании SpaceX, 7 октября следующего года электрокар будет совсем близко к Марсу - в 7,5 млн км от него. Фото: whereisroadster.com

Согласно данным компании SpaceX, 7 октября следующего года электрокар будет совсем близко к Марсу - в 7,5 млн км от него. Фото: whereisroadster.com

Манекен Starman, отправившийся покорять космос на электрокаре Tesla Roadster, совершил свой первый оборот вокруг Солнца. В следующем году он доберется до Марса.

В феврале прошлого года компания SpaceX запустила в ракету Falcon Heavy, которая отправила в полет по просторам космоса автомобиль Tesla Roadster, на борту которого находится Starman. К ноябрю того же года автомобиль добрался до Марса и сейчас, по данным компании, уже завершил свой первый полет вокруг Солнца.

Согласно данным компании SpaceX, 7 октября следующего года электрокар будет совсем близко к Марсу — в 7,5 млн км от него. Официальный сайт позволяет отследить, в какой точке Солнечной системы находится Tesla Roadster в данный момент и где он будет в ближайшее время.

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