Tesla Roadster совершила свой первый оборот вокруг Солнца

Tesla Roadster совершила свой первый оборот вокруг Солнца
Согласно данным компании SpaceX, 7 октября следующего года электрокар будет совсем близко к Марсу - в 7,5 млн км от него. Фото: whereisroadster.com

Манекен Starman, отправившийся покорять космос на электрокаре Tesla Roadster, совершил свой первый оборот вокруг Солнца. В следующем году он доберется до Марса.

В феврале прошлого года компания SpaceX запустила в ракету Falcon Heavy, которая отправила в полет по просторам космоса автомобиль Tesla Roadster, на борту которого находится Starman. К ноябрю того же года автомобиль добрался до Марса и сейчас, по данным компании, уже завершил свой первый полет вокруг Солнца.

Согласно данным компании SpaceX, 7 октября следующего года электрокар будет совсем близко к Марсу — в 7,5 млн км от него. Официальный сайт позволяет отследить, в какой точке Солнечной системы находится Tesla Roadster в данный момент и где он будет в ближайшее время.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Илон Маск заявил о производстве машины-субмарины из кинокартины про Джеймса Бонда. Известный предприниматель в индустрии разработок Илон Маск рассказал, что его корпорация уже разрабатывает проект автомобиля, который будет ездить и под водой.

SpaceX starman tesla roadster космос
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лесопилка разрушает областную дорогу в районе эстонской границы
Tesla Roadster совершила свой первый оборот вокруг Солнца
Швейцарские истребители сопровождали самолёт Кремлёвской делегации
Стали известны детали контракта Кругового с “Зенитом”
«Северному Потоку-2» в Финляндии — быть
Житель Кировска насмерть забил соседку по коммуналке и завернул тело в ковер
Школьников оставят без мобильных телефонов
Во Всеволожске неизвестный напал на пенсионера ради 700 рублей