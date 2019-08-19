В Петербурге дали название 10 новым улицам

Большинство из них находятся в Красносельском районе, а другие – в Колпино.

Об этом стало известно сегодня, 19 августа. Соответствующий документ подписал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Наконец 10 улицам города присвоили названия. Восемь находятся в Красносельском районе – там теперь есть улица Владимира Пчелинцева. улица Генерала Кравченко, улица Ивана Куликова, улица Новосергиевская, Павловский переулок и Пудостская улица.

В Колпинском районе же появились Старицкая улица и улица Тимофея Федорова. Все изменения уже внесли в реестр наименований дорог Петербурга. Их пока, правда, нет во многих онлайн-картах, но это дело времени.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Общественной палате прокомментировали слухи о «накрутке» голосов за название арт-парка. Никто в этом не заинтересован, убежден она. Сейчас большинство проголосовало за название «Тучков буян», которое набрало 27% голосов. Второе место заняло «Романовский» – за этот вариант проголосовали 23% людей.