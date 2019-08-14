В Общественной палате прокомментировали слухи о «накрутке» голосов за название арт-парка

На данный момент якобы лидирует название «Тучков буян».

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем сообщает «Мойка 78».

Председатель Общественной палаты Петербурга Нина Кукурузова заверила, что при голосовании за название нового арт-парка нет никаких «накруток». Никто в этом не заинтересован, убежден она. Сейчас большинство проголосовало за название «Тучков буян», которое набрало 27% голосов. Второе место заняло «Романовский» – за этот вариант проголосовали 23% людей.

Напоминаем, что новое общественное пространство появится на проспекте Добролюбова рядом с Биржевым мостом. Раньше там хотели построить квартал для судей, но решили, что петербуржцам нужен новый парк. Врио губернатора Северной столицы отмечал, что хочет, чтобы горожане принимали активное участие в создании проекта. Люди уже попросили о месте для граффити.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржцы помогут выбрать концепцию арт-парка на Добролюбова.