Петербуржцы помогут выбрать концепцию арт-парка на Добролюбова

Жители города самостоятельно решат, как будет выглядеть парк на проспекте Добролюбова. Стартовал второй этап голосования по тематическому наполнению парка.

Голосование за название нового арт-парка на проспекте Добролюбова стартовало в июле по инициативе городского союза архитекторов. На сегодняшний день лидирует название «Тучков буян», который был ранее одобрен топонимической комиссией города, пишет РИА Новости.

В четверг, 8 августа на сайте парка стартовал второй этап голосования по тематике паркового пространства, где местные жители смогут решить: будет ли это ландшафтный парк или территория для семейного отдыха, появится ли на территории парка зимний каток, площадка для экстремальных видов спорта, городской пляж или ботанический сад? Пожелания петербуржцев станут своего рода техническим заданием для архитекторов.

В конце года, когда закончатся все голосования, в администрации начнется более детальная разработка проекта и, когда станут понятны источники финансирования, будет объявлен конкурс.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что оглашены лидеры голосования за название арт-парка на Добролюбова.