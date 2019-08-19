В Киришах работодателя оштрафовали за оскорбления экс-сотрудника

Мужчина обматерил его по телефону и теперь вынужден расстаться с одной тысячью рублей.

Об этом стало известно сегодня, 19 августа. Обо всем сообщается на сайте прокуратуры Ленинградской области. Все случилось в Киришах – во время разговора по телефону директор организации не сдержал эмоций и обматерил бывшего сотрудника компании. Тот записывал разговор на диктофон и отправился в прокуратуру

В ходе выяснения обстоятельств удалось поговорить с грубияном, который раскаялся в содеянном и отметил, что был излишне эмоционален. Теперь ему предстоит выплатить штраф – 1 тысяча рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в СПЧ назвали дискриминацией штрафы для курящих работников. По словам Брода, данная система штрафов не поможет отучить курильщиков от вредной привычки, зато создаст дискриминацию по трудовому праву на работе, поскольку благодаря пристрастиям к курению у работодателей появится причина для устранения неугодных работников.