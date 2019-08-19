В Ленобласти насчитали более 800 нелегальных свалок

В Ленобласти насчитали более 800 нелегальных свалок
Большую часть свалок ликвидировали. Фото: pixabay.com

Большую часть из них уже ликвидировали, а виновных постарались найти и привлечь к ответственности.

Об этом стало известно 19 августа. Новостью поделились в комитете госэконадзора правительства Ленинградской области. На территории региона нашли 823 несанкционированных свалок – и это только с начала текущего года. На данный момент специалисты ликвидировали 578 из них. В общей сложности удалось ликвидировать более 56 тысяч кубов мусора.

В ближайших планах – избавиться от свалов в Лужском районе, а также в поселке Наволок, деревне Югостицы и деревне Ретюнь. В ведомстве отметили, что самой большой свалкой считается найденная в Мичуринском – там успело скопиться 400 кубометров мусора.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что свалка с лампочками в СНГ «Пульман» ликвидирована. Несанкционированная свалка в Ломоносовском районе привлекал внимание прокуратуры после того, как ее нашли грибники. Она представляла из себя огромную кучу, в которую сваливали лампочки.

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