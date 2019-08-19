Эксперты рассказали, когда настанет новый экономический кризис в России

Эксперты рассказали, когда настанет новый экономический кризис в России
Кризис наступит через полтора-два года. Фото: pixabay.com

Прогнозы не утешительные – это может случиться в ближайшие полтора-два года.

Об этом стало известно 19 августа. Обо всем сообщили эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, передают РИА Новости. Они считают, что кризис начнется в ближайшие несколько лет.

Экономисты заявили, что страну поджидают следующие проблемы: падение ВВП, рост инфляции и трудности с бюджетом. Также у России впереди кризис экспорта, если торговая война между Китаем и Америкой не приостановиться. Конфликт может привести к падению цен на сырье, которое продает Москва.

Напоминаем, что последний мировой экономический кризис закончился в 2009 году. Трудности в России наступили также после присоединения Крыма – они возникли из-за санкций.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржцам рассказали подробности снижения роста тарифов ЖКХ. Петербург за последние 3 года переплатил за свет 1 млрд и 778 млн рублей.

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