Эксперты рассказали, когда настанет новый экономический кризис в России

Прогнозы не утешительные – это может случиться в ближайшие полтора-два года.

Об этом стало известно 19 августа. Обо всем сообщили эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, передают РИА Новости. Они считают, что кризис начнется в ближайшие несколько лет.

Экономисты заявили, что страну поджидают следующие проблемы: падение ВВП, рост инфляции и трудности с бюджетом. Также у России впереди кризис экспорта, если торговая война между Китаем и Америкой не приостановиться. Конфликт может привести к падению цен на сырье, которое продает Москва.

Напоминаем, что последний мировой экономический кризис закончился в 2009 году. Трудности в России наступили также после присоединения Крыма – они возникли из-за санкций.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржцам рассказали подробности снижения роста тарифов ЖКХ. Петербург за последние 3 года переплатил за свет 1 млрд и 778 млн рублей.