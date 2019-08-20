Машина ГИБДД врезалась в стену на Невском проспекте

Машина ГИБДД врезалась в стену на Невском проспекте
Детали происшествия выясняются. Фото: сообщество "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Очевидцы сообщили о неординарном происшествии в центре Петербурга. Сегодня утром машина ГИБДД, по словам очевидцев, поворачивая, въехала в стену дома номер 3 на Невском проспекте. Об этом рассказали подписчики сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

За автомобилем сразу же выехал эвакуатор. Также на месте работают спецслужбы.

Детали аварии неизвестны, информации о пострадавших нет.

В комментариях к записи сообщества пользователи предполагают, что работникам полиции на Невском проспекте грозит большой штаф после случившегося.

Ранее GazetaSPB сообщила о поимке подозреваемого в незаконном распространении наркотиков.

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