Избежавший смертной казни в Удмуртии надругался над ребенком

56-летний обвиняемый вышел из колонии в 2016 году по УДО. Фото: pixabay.com

56-летний обвиняемый вышел из колонии в 2016 году по УДО. Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о надругательстве над ребенком. Все произошло в городе Глазов Удмуртской Республики в начале августа.

Мужчина, обещая купить конфеты, заманил 7-летнюю девочку в безлюдный двор и надругался.

В 1998 году злоумышленнику удалось избежать смертную казнь. Три года назад, в 2016 году, он вышел из тюрьмы по УДО.

Согласна данным Следственного управления СК Российской Федерации по Удмуртии, девочка рассказала о случившемся продавцу одного из местных магазинов. 56-летнего фигуранта быстро удалось найти благодаря камерам наблюдения.

Безработный мужчина живет один, в настоящее время он арестован.

Сотрудники полиции выясняют его причастность к совершению других подобных преступлений.

Ранее в GazetaSPb сообщали о надругательстве, которое совершил сосед над 7-летней девочкой. Все произошло в Тихвине.