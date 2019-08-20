Пьяный отец попытался выбросить пятимесячную дочь с балкона в Саранске

Гражданин Мордовии в состоянии алкогольного опьянения пытался выкинуть свою пятимесячную дочь из окна. В отношении горе-отца возбуждено уголовное дело.

Все произошло в понедельник, 19 августа, днем в Саранске. Мужчина был сильно пьян и попытался выбросить дочь с балкона третьего этажа.

Сотрудники полиции успели вовремя подъехать и отняли девочку у подозреваемого, после чего передали ее медсотрудникам. В настоящее время ребенок находится в безопасности.

Согласно данным Следственного комитета РФ по Мордовии, проводится расследование, что стало причиной содеянного. Предположительно, на такой поступок мужчина пошел после ссоры с матерью девочки.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Мера наказания еще не избрана.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Удмуртии гражданин, который избежал смертной казни, надругался на улице над ребенком.