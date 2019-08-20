Ставки по вкладам будут падать на протяжении 2019 года

Это происходит после снижения ключевой ставки ЦБ, что уже влечет за собой уменьшение количества предложений по вкладам.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Обо всем сообщает nakanune.ru.

Снижение ключевой ставки произошло чуть меньше месяца назад. Теперь она составляет 7,25% годовых. Это повлекло за собой снижение ставок по банковским вкладам физических лиц. Сразу у десяти крупных банков средняя максимальная ставка – 6,82%. Таков показатель был разве что год назад.

Эксперты убеждены, что после решения ЦБ в целом стало меньше предложений по вкладам, передает «ФедералПресс». Есть мнение, что ставки будут падать на протяжении всего года.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что эксперты рассказали, когда настанет новый экономический кризис в России. Экономисты заявили, что страну поджидают следующие проблемы: падение ВВП, рост инфляции и трудности с бюджетом. Также у России впереди кризис экспорта, если торговая война между Китаем и Америкой не приостановиться. Конфликт может привести к падению цен на сырье, которое продает Москва.